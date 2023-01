Sorescu, afectat de mesajele primite de la dinamoviști după ce a semnat cu FCSB: ”M-a durut!”

Deian Sorescu a semnat cu FCSB, fiind împrumutat din Polonia.

Jucătorul a oferit mai multe declarații, după amicalul pierdut în Turcia.

”Clar că m-a durut. Au fost momente grele la Dinamo, am muncit pe burta goală. Nu a întrebat nimeni de ratele pe care le aveam. Suntem fotbaliști, avem salariile mai mari, dar să fii plătit la trei-patru luni e greu. Să fii înjurat de oricine…

Să nu știi dacă ai ce să mănânci sau nu e foarte greu. Asta m-a deranjat cel mai mult. Am dat totul și nu îmi reproșez nimic. Cred că ne-am ajutat reciproc. M-au ajutat și ei, dar i-am ajutat și eu, am venit gratis și am plecat cu bani.

Nu le-am numărat, dar cred că au fost mii de mesaje. Abia am putut să îi găsesc numărul mamei să îi dau mesaj că este ziua ei”, a declarat Deian Sorescu, la finalul jocului amical cu Pogon.