Sorin Cârțu a anunțat un nou transfer după venirea lui Adrian Rus la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a realizat un nou transfer important după aducerea fundașului Adrian Rus, care a semnat un contract pe un an cu echipa olteană.

Pe lângă Rus, clubul a mai adus și pe Monday Etim, o aripă dreaptă în vârstă de 26 de ani, pentru a-și întări lotul în vederea competițiilor europene, inclusiv Conference League.

„Vrem să vină cât mai repede, să aibă drepturi, se va realiza și acest transfer, astă seară e ultima dată când putem să transmitem ca să poată să joace în grupe, dar până se termină la noi mai e timp. Dacă e ceva important, mai vedem până se încheie la noi campania de transferuri”, a declarat Sorin Cârţu, la digsport.ro.