Sorin Cârțu a dat din casă! Ce a spus despre plecările de la CSU Craiova: „Nu mi-a plăcut în viața mea să fiu atârnător!”

Sorin Cârțu, fostul oficial al celor de la CSU Craiova, a vorbit recent despre cum funcționa clubul în perioada pe care a petrecut-o lucrând alături de Mihai Rotaru.

Se pare că fostul mare jucător român a povestit despre plecările din conducerea echipei, printre care și a lui. Iată ce a spus.

„Nu mi-a plăcut în viața mea să fiu atârnător!”

„Așa s-a gândit la vremea respectivă să funcționăm. Nu știu din punctul lor de vedere (n.red. al lui Gică Craioveanu și al lui Marcel Popescu), eu vorbesc din punctul meu de vedere. Eu am avut o discuție cu Mihai Rotaru.

A zis că vrea să fie el președinte. Mie nu mi s-a părut fairplay. Eu nu vorbesc problema lui Craioveanu. Eu am mesaje în care i-am spus ‘Băi, nu ai fost fairplay!’. Nu trebuia să provoace această discuție cu mine, pentru că eu am vrut să mă las de anul trecut. El m-a rugat să particip la alegeri.

La acea vreme, alegerile erau făcute astfel încât să câștige Copilu. Eu nu vorbesc aiureli! Marian trebuia să participe la alegerile respective și să îl aleagă lumea, pentru că el a fost primit cu brațele deschise la Craiova.

În momentul respectiv, el nu a mai putut să mai candideze. Era puțin în aer situația și eu am spus ’Nu candidez, eu nu stau să mă aleagă X sau Y, dacă vrei să mă pui, ok’. Mihai m-a rugat. I-am spus că dacă crede că îl ajută, o să candidez. Nu s-a înscris nimeni, era clar că voi câștiga.

Ce vii tu acum să discuți cu mine? Nu mi-a plăcut în viața mea să fiu atârnător. Nu vii să ridici discuții de tipul ăsta! Eu nu am fost în linia clubului? A spus că vrea să fie el președinte. Nu ai voie să provoci, nu mi s-a părut fairplay să ridice o asemenea problemă!

Puteam să fiu onorific, dar nu mă mai interesa nimic. Ce am spus acum, că vreau să mă las de fotbal, voiam să o fac de anul trecut. Când mi-a expirat mandatul de președinte, nu am mai vrut să prelungesc! De ce vii după un an să vorbești? I-am spus că nu e fairplay, salut, salut și gata”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Digi Sport.