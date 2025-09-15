Sorin Cârțu a dezvăluit ce a pățit de fapt Mirel Rădoi după meciul cu Farul: „Nu a fost chiar așa”

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă cu 2-0 în fața celor de la Farul, dar atenția s-a concentrat pe starea antrenorului Mirel Rădoi, care a fost găsit întins pe jos în vestiar cu tensiunea 23.

Sorin Cârțu, președintele clubului și fost antrenor, a oferit lămuriri importante despre situația lui Rădoi, dezmințind unele dintre zvonurile apărute după meci.

Cârțu a declarat că a stat aproximativ 15-20 de minute după partida cu Mirel Rădoi și a discutat cu el și cu stafful tehnic. În acest timp, Rădoi părea bine, fiind doar puțin supărat din cauza tensiunii meciului și a situațiilor petrecute în ultimele minute.

Președintele oltenilor a mai subliniat că Mirel trebuie să se inspire din propriile realizări și nu să ia exemplu de la alți antrenori, amintind de modul exemplar în care Rădoi s-a comportat în meciul cu Bașakșehir. De asemenea, Cârțu a spus că au fost „momente frumoase, cu râs” în discuția avută cu Rădoi după meci.

„(n.r. – Mirel cum se simte?) Nu știu, eu am stat după meci. M-a mirat ce au scris ziarele despre tensiune. Poate a fost după ce am plecat eu. Am stat vreo 15-20 de minute după meci cu el la vorbe, am discutat și cu banca tehnică. Eu nu l-am lăsat cu simptomele despre care s-a scris în ziare. Din câte am înțeles, nu a fost chiar așa.

Eu am vorbit după meci cu Mirel, era bine. Era puțin supărat de ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute. Era în tensiunea meciului… Când joci pentru primul loc, ești tot timpul acolo, vine toată lumea să facă meciul vieții și să câștige și astfel că e mai greu să ieși victorios.

El trebuie să înțeleagă ceva, că nu trebuie să ia exemplu de la alți antrenori, ci de la el. Trebuie să ia felul în care s-a comportat cu Bașakșehir. Eu am văzut atunci un antrenor-exemplu pentru o partidă de asemenea anvergură…

(n.r. – De ce nu a venit la declarații?) Nu știu asta, întrebați-l pe el. Eu am stat cu el înainte, dar după nu mai știu ce s-a întâmplat. Au fost momente frumoase, cu râs, cu el”, a declarat Sorin Cârţu, conform digisport.ro.