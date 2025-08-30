Sorin Cârțu a explicat de ce Baiaram nu și-a atins potențialul maxim

Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a avut cuvinte de laudă pentru tânărul fotbalist Ștefan Baiaram, în vârstă de 22 de ani, după meciul câștigat de olteni cu Istanbul Bașakșehir, scor 3-1. Cârțu a subliniat că accidentările repetate au fost principalul obstacol în evoluția constantă și ascensiunea fulminantă a lui Baiaram.

Deși extremă a fost convocată recent în premieră la prima reprezentativă a României de selecționerul Mircea Lucescu, Baiaram a avut dificultăți să-și arate întreg potențialul din cauza accidentărilor.

„Baiaram este un jucător în formă. Mă bucur pentru el și sper să-l țină. El așa a mai avut evoluții bune, dar l-au mai oprit accidentările. E în formă bună. A avut posibilitatea să-și etaleze calitățile la două turnee finale de tineret, dar s-a accidentat”, a spus Sorin Cârțu, conform digisport.ro.

În ciuda problemelor medicale, Baiaram a fost titular și a marcat golul al doilea în victoria importantă a echipei sale pe teren propriu, la stadionul Ion Oblemenco, în fața echipei din Turcia.

Ștefan Baiaram este cotat pe piața transferurilor la 2 milioane de euro conform site-ului Transfermarkt.com, iar perspectivele sale rămân optimiste dacă reușește să evite accidentările în viitor.