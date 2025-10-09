Sorin Cârțu a numit după 12 etape surpriza Superligii
Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a declarat că FC Botoșani reprezintă marea surpriză a actualului sezon de SuperLigă. Formaţia din Moldova, antrenată de Leo Grozavu, a urcat pe primul loc în clasament cu 25 de puncte după victoria cu 2-1 în fața celor de la UTA, în etapa a 12-a.
Cârțu a afirmat că Botoșani joacă bine și are toate șansele să-și mențină poziția în play-off până la finalul sezonului regulat. „Este o mare surpriză să-i vezi acolo după 12 etape, iar antrenorul Grozavu merită toată aprecierea pentru evoluția echipei,” a spus fostul antrenor.
De asemenea, Cârțu a subliniat importanța pauzei pentru o analiză serioasă a rezultatelor echipei sale și a punctat că Universitatea Craiova încă poate recupera și reintra în lupta pentru primul loc, având 4 jocuri în față. „Trebuie să găsim un echilibru și să gândim pozitiv,” a concluzionat Cârțu, optimist pentru evoluția viitoare a echipei sale în SuperLigă.
„Poate să prindă (n.r. FC Botoșani play-off-ul). Nu joacă rău. E o mare surpriză că sunt acolo după 12 etape. Au și meritul lor, meritul lui Grozavu care e un antrenor foarte bun.
S-ar putea să prindă. Eu zic că pot. Au un număr bun de puncte și mai pot să facă. Sunt echipe cu care joacă și cu care pot lua puncte.
Nu stau să zic acum că noi trebuie să luăm atâtea puncte. Este un prilej acum cu pauza să facem o analiză pertinentă. Sunt 5-6 puncte pe care le-am pierdut foarte ușor. 3-4 ale noastre, vreo două ale domnului Cojocaru, cu Dinamo.
Sunt și vreo 3 puncte ale noastre… La Botoșani când nu trebuia să luăm gol în minutul 90. Trebuie punctat. Ne trebuie un echilibru, sunt 4 jocuri, trebuie să ne gândim pozitiv la ce facem.
E distrugere la Clinceni. Avem posibilitatea să facem ceva. Putem să recuperăm momentul să fim iar pe locul 1”, a spus Sorin Cârțu, conform digisport.ro.