Sorin Cârțu a numit după 12 etape surpriza Superligii

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a declarat că FC Botoșani reprezintă marea surpriză a actualului sezon de SuperLigă. Formaţia din Moldova, antrenată de Leo Grozavu, a urcat pe primul loc în clasament cu 25 de puncte după victoria cu 2-1 în fața celor de la UTA, în etapa a 12-a.

Cârțu a afirmat că Botoșani joacă bine și are toate șansele să-și mențină poziția în play-off până la finalul sezonului regulat. „Este o mare surpriză să-i vezi acolo după 12 etape, iar antrenorul Grozavu merită toată aprecierea pentru evoluția echipei,” a spus fostul antrenor.

De asemenea, Cârțu a subliniat importanța pauzei pentru o analiză serioasă a rezultatelor echipei sale și a punctat că Universitatea Craiova încă poate recupera și reintra în lupta pentru primul loc, având 4 jocuri în față. „Trebuie să găsim un echilibru și să gândim pozitiv,” a concluzionat Cârțu, optimist pentru evoluția viitoare a echipei sale în SuperLigă.

„Poate să prindă (n.r. FC Botoșani play-off-ul). Nu joacă rău. E o mare surpriză că sunt acolo după 12 etape. Au și meritul lor, meritul lui Grozavu care e un antrenor foarte bun.