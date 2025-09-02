Sorin Cârțu a vorbit despre transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova: „Nu știu de ce nu s-a realizat”

Universitatea Craiova a ajuns, marţi, la un acord cu internaţionalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Cine a avut cuvântul decisiv cu privire la tranzacție

Noul fundaş central al Ştiinţei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK şi Balmazujvaros.

De asemenea, el a jucat şi în 22 de partide pentru echipa naţională a României.

„Rus a fost în discuții cu noi și când a fost la Sepsi, nu știu ce s-a mai întâmplat, nu știu de ce nu s-a realizat.

E un jucător care a lucrat cu Mirel la echipa națională, îl știe foarte bine. E un jucător cu calitate, mai ales că a jucat și în Serie B. Este o alegere bună și sper să ne ajute.

Nu știu exact cum a fost strategia cu transferul lui, nu eu m-am ocupat. E decizia lui Mirel și a directorului sportiv.

Tot ce s-a făcut anul ăsta e pe baza unor analize făcute de oamenii de fotbal de la echipă, vorbesc de antrenor și cu directorul sportiv.

Lucrurile merg cam cum trebuie să meargă la o echipă de fotbal”, a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport.