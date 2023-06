Sorin Cârțu aruncă mănușa după ce s-a retras din fotbal: „Încă aștept la Craiova pe unul care să aibă reușitele mele”

După o activitate de peste 50 de ani ca fotbalist, antrenor și conducător, Sorin Cârțiu a decis să se retragă din fotbal.

„Încă aștept la Craiova pe unul care să aibă reușitele mele”, este provocarea lui Sorin Cârțu

Sorin Cârțu a amintit de cei 55 de ani de experiență fotbalistică, 4 decenii fiind dedicate Universitățșii Craiova.

„Mă voi uita la meciuri din altă postură, fără stres, alt confort. La antrenorat nu mi-am ținut conferință de presă, am zis că de azi, gata, nu mai anternez.

Am avut acum posibilitatea ieșind din fotbal total, am trecut prin fiecare din etapele în care am activat, și fotbalist, și antrenor, și le-am amintit pe toate acum. Am făcut-o o dată pentru toate 3, să nu plictisim lumea.

Am făcut multe pentru Craiova, am 55 de ani de experiență fotbalistică, dintre care vreo 40 sunt dedicați Craiovei. Aștept în continuare la Craiova încă unu care să aibă activitatea asta și cu reușitele pe care le-am avut”, a spus Sorin Cârțu, la Sport Total FM.

„Niciodată nu m-am gândit să fiu într-un birou”, recunoaște Sorin Cârțu

Fostul președinte al Universității Craiova a dezvăluit că patronul Mihai Rotaru a fost la un pas să renunmțe la echipă.

„A venit oferta, rugămintea lor că mi-au propus chstia asta, deși am fost reținut în a intra în activitatea asta administrativă.

Niciodată nu m-am gândit să fiu într-un birou. E am fost pe iarbă, om al ierbii, fotbalist, antrenor, în niște zone pe care le-am dominat, eram foarte bun pe ceea ce făceam și tot ceea ce decideam, modul în care gândeam.

Ori treaba asta administrativă nu o stăpâneam, nu eram jupân al contabilității sau al marketingului sau al celor de la departamentul economic. Am avut niște colegi super și foarte bine pregătiți din punctul ăsta de vedere.

Clubul joacă în fiecare an în cupele europene. De fotbaliști nu comentez, dar la club sunt oameni profesioniști și de calitate umană.

E meritul lui Rotaru pentru condițiile de la Cariova, ține echipa la standarde serioase și principalul lucru de care trebuie să fie preocupată Craiova e să nu-l piardă, să țină în continuare de el.

Nu știu dacă ar veni cineva în locul lui ar putea să țină standardele astea. A fost dezamăgit tare după ce s-a întâmplat anul ăsta, așa l-am simțit din discuții, dar cred că și-a revenit, are tonus și văd că face mișcări, în special cu Mitriță, e un jucător care poate să anime. Să vedem”, a mai precizat Cârțu.