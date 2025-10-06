Sorin Cârțu, atac dur la Istvan Kovacs și Sorin Costreie: „Cum dracu’, tu, arbitru internațional, te faci de râs?!”

Universitatea Craiova a pierdut în disputa cu FCSB, scor 0-1, în etapa a 12-a din SuperLigă, iar victoria gazdelor a fost obținută printr-un penalty controversat și vehement contestat de olteni. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a lansat critici dure la adresa arbitrilor Istvan Kovacs și Sorin Costreie, acuzându-i de favorizarea FCSB-ului.

Golul decisiv a fost marcat de Florin Tănase în minutul 39, dintr-un penalty dictat după o fază controversată în care Vladimir Screciu și Alexandru Stoian au fost în contact pe linia careului, iar Kovacs a fost chemat să revadă faza în cabina VAR. Cârțu a acuzat că arbitrajul a fost influențat de teama de criticile venite dinspre Gigi Becali și MM Stoica și a calificat deciziile ca fiind nedrepte și părtinitoare.

De asemenea, oficialul oltenilor a criticat numirea lui Sorin Costreie în cabina VAR, acuzându-l de simpatii pentru FCSB și a reclamat că nu s-a acordat atenție unei faze inițiale în care David Matei a fost faultat clar. Cârțu a mai spus că în structurile fotbalului românesc, Universitatea Craiova nu este tratată cu aceeași considerare ca alte echipe precum FCSB sau Dinamo.

„În structurile fotbalului, trebuie să recunoaștem că nu suntem priviți înaintea FCSB-ului, înaintea lui Dinamo sau a Rapidului. Sunt altele mai aproape de Federație, de arbitraje. Nu mai ridicați mingea la fileu, băi, băieți, ca să ne execute.

Era minutul 4-5, el (n.r. Istvan Kovacs) a văzut fault, la Romanchuk. Cum dracu’, tu, arbitru internațional, te faci de râs?! Arbitrezi City, Liverpool. Acolo de ce nu faci greșeli din astea? Aici, imediat penalty. Ți-e frică de comentariile lui Becali sau MM Stoica după? Nu se poate să ajungi mereu la VAR. De câte ori jucăm cu FCSB, parcă vor să ne demonstreze că ei sunt șmecheri.

Costreie este a nu știu câta oară la VAR la meciurile cu noi. Nu mai aveți pic de jenă? Cum să-l dai pe Costreie, care a fost și data trecută și nu a dat două galbene lui Ngezana? Nu vreau să pun pe seama arbitrajului pentru că sunt și greșeli de partea noastră. Cicâldău a făcut o greșeală pe care nu trebuia să o facă, dar la noi nu mai cheamă nimeni la VAR.

La faza primului penalty, e fault la David Matei. Băi, Costreie, de ce n-ai dat mai în spate faza să se vadă faza cu David Matei? În alergarea lui, este clar scos de pe direcția de alergare. Luați faza inițială! De acolo se ajunge la faza penalty-ului cu Stoian.

Costreie e și el din Voluntari, stă în Voluntari și e aproape acolo de ei. Un prieten de-ai lui Anghel Iordănescu mi-a spus asta”, a spus Cârțu, la Fanatik.