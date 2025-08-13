Sorin Cârțu, atac dur la Gigi Becali: „Repetăm strategia de anul trecut cu arbitrii?”

Scandalul din Liga 1 ia amploare după ce Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, l-a atacat dur pe Gigi Becali, patronul FCSB. Cârțu i-a cerut explicații publice lui Becali, amintindu-i de conflictele recente cu Dan Șucu și Mihai Rotaru, dar mai ales de problemele de arbitraj din sezonul trecut.

Cârțu și-a manifestat nemulțumirea față de declarațiile lui Becali, care a spus că va „distruge” formațiile Rapid și Craiova. Fostul antrenor oltean acuză că strategia de anul trecut s-ar putea repeta, făcând referire la prestațiile contestate ale arbitrilor Marian Barbu și Sorin Costreie, despre care susține că ar fi influențat unele rezultate favorabile FCSB.

Cârțu a subliniat că meciurile directe dintre Universitatea Craiova și FCSB au fost mereu marcate de controverse de arbitraj și a cerut clarificări privind viitoarele „strategii” ale clubului lui Becali, lăsând să se înțeleagă că oltenii se tem de o posibilă repetare a situației din sezonul trecut.

„Dacă e să mă fi deranjat ceva m-a deranjat că ‘O să fac, o să-i distrug’, adică amenințările de tipul ăla. Adică ce o să faci, strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme sau ce? Care e treaba cu distrugerea?

Că distrugerea de anul trecut cam pe aici a fost, la nivelul ăsta, știi? Da, aici mi s-a părut. ‘O să vă distrug, o să vă fac’. Aia întreb, la ce să ne așteptăm? Distrugerea asta ce o să fie? Iar ca anul trecut? Ngezana roșu, nu îl dă că nu vrea Barbu. Nu știi? Costreie e ăla…

Păi altceva cu ce să ne distrugă? Că acolo nu am avut reacție într-adevăr, bravo, mă, am fost varză. Detașat ne-au spart, că în rest meciurile pe care le-am avut, știi foarte bine, a fost tot timpul o polemică. Meciurile directe toate au fost cu probleme.