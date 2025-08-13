Sorin Cârțu, atac dur la Gigi Becali: „Repetăm strategia de anul trecut cu arbitrii?”
Scandalul din Liga 1 ia amploare după ce Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, l-a atacat dur pe Gigi Becali, patronul FCSB. Cârțu i-a cerut explicații publice lui Becali, amintindu-i de conflictele recente cu Dan Șucu și Mihai Rotaru, dar mai ales de problemele de arbitraj din sezonul trecut.
Cârțu și-a manifestat nemulțumirea față de declarațiile lui Becali, care a spus că va „distruge” formațiile Rapid și Craiova. Fostul antrenor oltean acuză că strategia de anul trecut s-ar putea repeta, făcând referire la prestațiile contestate ale arbitrilor Marian Barbu și Sorin Costreie, despre care susține că ar fi influențat unele rezultate favorabile FCSB.
Cârțu a subliniat că meciurile directe dintre Universitatea Craiova și FCSB au fost mereu marcate de controverse de arbitraj și a cerut clarificări privind viitoarele „strategii” ale clubului lui Becali, lăsând să se înțeleagă că oltenii se tem de o posibilă repetare a situației din sezonul trecut.
„Dacă e să mă fi deranjat ceva m-a deranjat că ‘O să fac, o să-i distrug’, adică amenințările de tipul ăla. Adică ce o să faci, strategia de anul trecut? Să ne așteptăm iar la barbulisme, la costreisme sau ce? Care e treaba cu distrugerea?
Că distrugerea de anul trecut cam pe aici a fost, la nivelul ăsta, știi? Da, aici mi s-a părut. ‘O să vă distrug, o să vă fac’. Aia întreb, la ce să ne așteptăm? Distrugerea asta ce o să fie? Iar ca anul trecut? Ngezana roșu, nu îl dă că nu vrea Barbu. Nu știi? Costreie e ăla…
Păi altceva cu ce să ne distrugă? Că acolo nu am avut reacție într-adevăr, bravo, mă, am fost varză. Detașat ne-au spart, că în rest meciurile pe care le-am avut, știi foarte bine, a fost tot timpul o polemică. Meciurile directe toate au fost cu probleme.
Nu știu ce să zic, deocamdată nu pot să vorbesc, dar am întrebat și eu. Dacă văd că… Distrugerea de anul trecut la nivelul ăsta a fost”, a spus Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.