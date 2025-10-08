Sorin Cârțu, atac frontal la FCSB şi Dinamo: „Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi, noi nu avem influenţa lor”

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a lansat critici dure la adresa arbitrajului în ultima perioadă, arătând că echipa sa este „urmărită” de deciziile arbitrilor, în timp ce cluburi precum FCSB şi Dinamo ar avea o influenţă mai mare asupra acestora. În ultimele trei partide, oltenii au rămas constant în inferioritate numerică, după eliminările lui Nicuşor Bancu, Screciu şi Alex Cicâldău.

Deşi nu condamnă eliminarea lui Cicâldău din meciul cu FCSB, Cârţu a spus că jucătorii Universităţii trebuie să fie mai atenţi şi să evite ţintele arbitrilor, mai ales că echipa nu se bucură de „influenţa” altor cluburi din campionat. „Trebuie să fim mai atenţi în partidele astea, cu FCSB, cu Dinamo. Noi nu avem influenţa echipelor acestea. Sunt cam urmăriţi jucătorii noştri,” a spus Cârţu.

„La Cicâldău acum au fost două galbene pe care nu le poți comenta foarte mult. Când ești acolo vrei să joci mingea. La situația când l-a călcat pe picior a vrut să intre la minge. Cert este că nu ne-a convenit. A contat să rămânem în 10 oameni… a fost dificil.

Toate galbenele s-au luat în niște meciuri în care erai supramotivat să joci. Unele dintre ele, ți-am zis, trebuie și noi să evităm. Trebuie să fim mai atenți în partidele astea, cu FCSB, cu Dinamo. Noi nu avem influența echipelor acestea, sunt cam urmăriți jucătorii noștri. Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu”, a declarat Sorin Cârţu, la digisport.ro.

Universitatea Craiova traversează o perioadă dificilă în Superliga, cu trei meciuri fără victorie, situându-se pe locul 3 după 12 etape, cu 24 de puncte. Următorul joc al oltenilor va fi împotriva celor de la Unirea Slobozia, pe fondul unei serii complicate de rezultate în campionat.