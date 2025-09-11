Sorin Cârțu critică dur echipa națională după remiza cu Cipru: „Nu am înțeles nimic, e grav!”

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova și fost internațional, a oferit o analiză fără menajamente la adresa echipei naționale după remiza dezamăgitoare, scor 2-2, pe terenul Ciprului, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Deși România a condus cu 2-0, nu a reușit să păstreze avantajul, generând un val de nemulțumire printre specialiști.

Cârțu a declarat că nu a înțeles deloc evoluția „tricolorilor”, subliniind problemele majore din zona de mijloc, acolo unde au evoluat Răzvan Marin, Marius Marin și Nicolae Stanciu.

„Nu știu ce a lipsit, dar nu am înțeles nimic, recunosc. E caracteristic nouă, e stilul ăsta pe care îl avem noi. Cert e că la ce pretenții avem și ce obiective avem, e ceva grav.

Au luat foarte ușor primul gol. Eu am un principu, mie mi se pare că axul central e barometrul echipei.

Noi nu avem jucători care să de șut la poartă. Sunt curios să văd câte goluri are Marin cu piciorul stâng dacă el trage așa de acolo.”, a spus Sorin Cârțu.