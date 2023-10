Sorin Cârțu, despre Dan Nistor: „Joacă bine în familie”

Dan Nistor a fost meciului în duelul dintre FCSB și U Cluj, de pe Arena Națională, încheiat 2-2. Mijlocașul a jucat împotriva echipei nașului său de cununie, Mihai Pintilii, delegat la FCSB. Sorin Cârțu a făcut și o glumă în acest sens.

„A jucat bine, a gândit bine faza de gol. Joacă bine în familie (n.r. aluzie la faptul că e finul lui Pintilii), a declarat Sorin Cârțu, la Digi Sport.

De altfel, imediat după meci, Dan Nistor, a spus că atunci când intră pe teren uită de familie și toți apropiații și se dedică echipei la care joacă.

„La fotbal nu am mamă, nu am tată, nu am naş, nu am fin,nu am familie, sunt pentru mine şi atât. Nu vreau să periez pe nimeni, dar rezultatele confirmă venirea domnului Sabău, care contează foarte mult.

Mai facem greşeli copilăreşti pe care trebuie să le uităm dacă vrem să jucăm la alt nivel. Dacă vrem să performăm, altfel rămânem să jucăm la retrogradare, ca anul trecut.

Se pare că suntem un grup unit, o familie, avem un fotbal plăcut, sperăm să acumulăm puncte şi să urcăm în clasament”, a spus Dan Nistor.