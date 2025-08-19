Sorin Cârțu, despre meciurile de infarct ale Universității Craiova: „Toți sunt cu medicamentele lângă ei”

Sorin Cârțu nu e de părere că norocul a jucat un rol atât de mare în rezultatele obținute.

„Vorbind de noroc, este un echilibru. E și noroc, și ghinion, nu aș da-o numai pe faptul că am avut o șansă fantastică. La ocazia aia de la Trnava, de la 4-2, când a scos Stevanovic, înainte a fost ocazia lui Cicâldău. A fost acțiunea lui Mora în partea dreaptă și a centrat în spate și puteam să marcăm noi. Este un echilibru.

Poate că am învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Vorbind de meciul de la Trnava nu prea am fost norocoși, am primit patru goluri imparabile. În toate întâlnirile noastre de până acum au mai fost situații în care s-a primit mai mult de două goluri, dar așa goluri imparabile ca cele de la Trnava nu s-au primit niciodată.

Cu excepția golului trei care să zic că a fost acolo și o greșeală că nu a fost om pe colțul scurt, dar execuția a fost de senzație. Numai prin vinclu le-am primit pe toate. (…)

La turci îmi doresc un rezultat de care să putem să ne agățăm și sperăm la calificare. Că batem, că facem meci egal, că pierdem la un scor mai strâns, vreau ceva ca la retur să fie de modul cum a fost la Trnava. N-ar conta tensiunea, ci să ne calificăm.

Chiar dacă apoi iar ne-ar acuza lumea, ne-a pune un supranume din asta de Aspacardin. Ne-ar numi Aspacardin Universitatea Craiova. Toată lumea se uită la partidele noastre cu medicamentele lângă ei”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro.