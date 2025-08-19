Sorin Cârţu, despre transferul lui Ștefan Baiaram: „Ne-a scăzut din preț după ce Gigi Becali l-a remarcat”

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a reacţionat cu umor după ce Gigi Becali, patronul FCSB, l-a remarcat pe Ştefan Baiaram, considerând că această atenţie i-a „scăzut din preţ” mijlocaşului oltean. Becali a apreciat valoarea lui Baiaram la 5-6 milioane de euro, iar Cârţu spune că e normal ca jucătorul să fie remarcat dat fiind forma sa excelentă.

Oficialul Universităţii Craiova a declarat că echipa nu ia în calcul deocamdată o plecare a lui Baiaram, dar este conştient că mai multe cluburi îl urmăresc, iar oferta pentru mijlocaş ar putea ajunge la cifre de milioane de euro. Negocierile sunt gestionate de preşedintele Rotaru, iar suma finală depinde şi de dorinţa jucătorului.

„Da, dar ne-a scăzut din preț! Glumesc, evident. Întotdeauna știi cât valorează un jucător atunci când îl vinzi cu un preț, așa e și la casă, și la mașină. Nu e prețul niciodată cât vrei tu, pentru că ești subiectiv și vrei mai mult.

Nu comentez declarațiile lui Gigi Becali, dar cert e că e normal să-l remarce și Gigi, așa cum îl remarcă și alții. Baiaram este într-un moment bun și e foarte important cum e starea lui. Dacă ar reuși să facă niște analize foarte pertinente peste tot, asta referitor la cele două Campionate Europene pierdute, el poate să progreseze mai mult. Poate chiar să se realizeze o plecare, asta dacă o are și el în gând. Poate chiar până pe 5 septembrie, că acum mai sunt câteva meciuri.

(n.r. – Poate pleca Baiaram în perioada asta de mercato?) Poate, nu știu! Orice e posibil, doar că în momentul acesta noi nu ne gândim la așa ceva. Ne bucurăm de prestațiile lui, pentru că acestea au ajutat echipa. Golurile, execuțiile și calitatea lui au ajutat echipa. Dacă s-ar întâmpla ceva sau nu (un transfer), atunci mergem mai departe.

Sunt convins că el este în studiul unor echipe pentru un eventual transfer. Îl iau în calcul echipele care știu că trebuie să achite milioane. Sume de 2-3 milioane sunt sigur că au mai fost, ori discuții ușoare neconcretizate despre el. Nu știu care e prețul, negocierile sunt purtate întotdeauna de domnul Rotaru, iar ele sunt purtate mereu destul de bine. Degeaba spun eu că ar fi mulțumit cu o sumă sau alta, dar asta depinde de el”, a declarat Sorin Cârţu, conform fanatik.ro.