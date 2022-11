Sorin Cârțu, dezvăluiri despre conflictul cu Mirel Rădoi: ”Nu am fost de acord cu numărul jucătorilor trimiși la echipa a doua!”

Mirel Rădoi a tăiat în carne vie la Craiova.

Fostul selecționer nu a fost mulțumit de jucători și a trimis mai mulți la echipa a doua.

Printre ei se numără Markovic și Ivan.

Sorin Cârțu a spus că nu a fost de acord cu numărul de jucători pe care Mirel Rădoi i-a trimis la echipa a doua.

”Nu a fost problema de faptul că el nu a sunat în ziua aia, nici nu trebuia neapărat să sune, eu știam că e ocupat, era după partida aia cu Ocna Mureș. De aia, eu când am dat mesajul i l-am dat lui Mihăiță Ianovschi.

De aia nici nu i l-am dat lui și i l-am dat antrenorului secund, în ideea că e mai liber și să îi spună ceea ce vorbam eu, că voiam să vorbesc cu el. Dar să știi că s-a făcut prea multă tevatură din toată situația asta.

Eu am spus că voiam să vorbesc cu Mirel în ideea în care să îi transmit că în intervențiile lui anterioare când a spus despre jucători, că era nemulțumit, să îi transmit să ia niște măsuri concrete, adică să trimită niște jucători la echipa a doua. Ăsta era mesajul meu.

S-a scos din context și s-au făcut atât de multe speculații… Am văzut și dimineață la știrile sportive: «scandalul dintre Cârțu și Rădoi». Păi, ce scandal să am eu cu Rădoi? Asta este ultima. Dacă cineva susține că eu aș putea să am scandal cu Mirel… Păi, eu l-am susținut și fac scandal cu Mirel? E cea mai mare prostie, cea mai mare imbecilitate care se poate scrie și care se poate spune: că eu aș avea un scandal cu Rădoi.

Dar problema este alta. Am și discutat și cu domnul Rotaru și o afirm în continuare. Nu am fost de acord cu numărul jucătorilor trimiși la echipa a doua. Au fost prea mulți și susțin în continuare”, a spus Sorin Cârțu, la ProSport Live.