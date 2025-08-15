Sorin Cârțu, după duelul cu Spartak Trnava: „Doamne, ce meci, ce nebunie de meci!”

Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după calificarea dramatică în play-off-ul Conference League, 6-4 la general cu Spartak Trnava.

„Doamne, ce meci, ce nebunie de meci! Am trecut prin toate stările. Nu mă apuc de analize, îl las pe Mirel, dar totuși parcă avem o problemă cu golurile. Ne-a creat mii de nervi arbitrul.

Până la urmă, au dat niște goluri imparabile, nici n-a avut ce să le facă portarul. Primim prea multe goluri, noroc că și dăm multe. Au fost niște execuții de excepție, au niște fotbaliști buni, foarte tehnici.

Ăsta să fie ghinionul nostru, că pleacă Baiaram pe nu știu ce sumă de bani… Acum ne gândim la meciul cu Csikszereda, iar apoi la cel cu Bașakșehir. Bine că ne-am revenit în reprizele de prelungiri.

Mi-e greu să și vorbesc acum, am trecut prin toate stările posibile. M-am plimbat în unele momente. Îmi intra un cuțit în piept la fiecare gol primit. Mie mi-a plăcut echipa asta și la Craiova, cum a jucat în prima repriză. Văzându-i și pe viu aici, scoteau așa niște combinații și toate pe verticală, creau probleme. La un moment dat, aveam 4-0, nici nu mă mai gândeam, dar uite că fotbalul se întoarce.

Au dat 3 goluri imparabile, numai prin vinclu. Mi-a plăcut de la ei numărul 11 (n.r. Azango), bun fotbalist, ce greu îi luai mingea. Am trăit și eu ca antrenor meciuri ca ăsta. Sunt obosit, nu-mi mai găsesc cuvintele. Au fost meciuri grele, ca antrenor o iei razna la stilul ăsta de meciuri, dar Mirel e tânăr! Cât o să antreneze și el? Se lasă și el pe la 60 de ani, cum m-am lăsat și eu.

Parcă nu ținem la lupta asta din fața careului, trebuie să fim mai agresivi. Se lasă prea ușor dominați jucătorii. Mirel trebuie să gândească ce e de făcut, nu putem să mergem așa. Până la urmă, tot ce s-a întâmplat în prelungiri, noi am dominat, noi am avut golurile. Mie mi-a plăcut Tsimba, cum s-a bătut și faptul că a dat gol. Pare o achiziție bună.

(n.r. despre Bașakșehir, următoarea adversară) Te sperie Fenerbahce sau Galatasaray. E și asta o echipă foarte bună, dar se joacă. Nu e un balaur. Am văzut eșecul la acest meci, de ce să nu fim cinstiți?”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.