Sorin Cârțu, exploziv după Craiova – Dinamo: „Eliminarea lui Bancu, o nedreptate! Ne sabotează pentru că suntem sus?”
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 27 septembrie 2025, ora 08:26,
Universitatea Craiova și Dinamo București au încheiat la egalitate, 2-2, într-un derby marcat de controverse, eliminarea lui Nicușor Bancu fiind în centrul atenției.
Sorin Cârțu a criticat vehement arbitrajul, afirmând că poziția Craiovei în clasament „deranjează” și acuzând decizii injuste care dezavantajează echipa olteană.
Universitatea Craiova a rămas în zece oameni din minutul 65, după ce Nicușor Bancu a fost eliminat de arbitrul Viorel Cojocaru în urma unui conflict cu Armstrong, decizie dezaprobată atât de Mihai Rotaru, cât și de Cârțu.
Cârțu a declarat că eliminarea a fost total injustă și ar fi trebuit acordat cartonaș roșu ambilor jucători implicați.
„Aveam jocul sub control până la eliminare. În general, eu ca fost antrenor nu am făcut analize când o echipă joacă în 11 și cealaltă în 10. Întotdeauna, mai ales când sunt echipe apropiate valoric, se vede în desfășurarea jocului.
S-a văzut după acea încleștare a celor doi jucători și pe care Cojocaru a soluționat-o în favoarea celor de la Dinamo și cu ajutorul lui Chivulete, un cuplu care nu avea cum să dea greș. Este total injustă eliminarea, a fost o călcătură intenționată a lui Armstrong”.
„Nu putea să le dea la amândoi galben pentru că depășiseră niște bariere, dar trebuia să le dea roșu la amândoi. Eu îmi pun întrebarea, când noi avem astfel de situații, cum a fost faza cu Ngezana la București și s-a pus problema că nu e bine la un astfel de meci să rupi echilibrul. Când e vorba de noi, se iau niște decizii care ne dezavantajează.
Cel mai bine era să le dea la amândoi roșu. Nu ne-am gândit la câștigarea campionatului. Sunt lucruri care deranjează, Craiova deranjează că este în zona respectivă. Noi trebuie să fim înarmați cu răbdare. Dacă vrem să câștigăm acest campionat, ne trebuie o umilință pozitivă. Atunci va fi în folosul evoluției echipei”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.