Sorin Cârțu, exploziv după Craiova – Dinamo: „Eliminarea lui Bancu, o nedreptate! Ne sabotează pentru că suntem sus?”

S-a văzut după acea încleștare a celor doi jucători și pe care Cojocaru a soluționat-o în favoarea celor de la Dinamo și cu ajutorul lui Chivulete, un cuplu care nu avea cum să dea greș. Este total injustă eliminarea, a fost o călcătură intenționată a lui Armstrong”.

„Nu putea să le dea la amândoi galben pentru că depășiseră niște bariere, dar trebuia să le dea roșu la amândoi. Eu îmi pun întrebarea, când noi avem astfel de situații, cum a fost faza cu Ngezana la București și s-a pus problema că nu e bine la un astfel de meci să rupi echilibrul. Când e vorba de noi, se iau niște decizii care ne dezavantajează.

Cel mai bine era să le dea la amândoi roșu. Nu ne-am gândit la câștigarea campionatului. Sunt lucruri care deranjează, Craiova deranjează că este în zona respectivă. Noi trebuie să fim înarmați cu răbdare. Dacă vrem să câștigăm acest campionat, ne trebuie o umilință pozitivă. Atunci va fi în folosul evoluției echipei”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.