Sorin Cârțu îi pune la respect pe contestari: „Câte goluri a dat Florinel Coman cu stângul?”

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a avut o nouă replică la adresa celor care contestă punctul scos de echipa olteană cu FCSB.

„Ce gol să dea Florinel Coman cu stângul?”, se întreabă Sorin Cârțu

Universitatea Craiova a remizat, 1-1, în deplasare, cu FCSB, în Etapa a 26-a a Superligii. Gazdele au deschis scorul prin Malcom Edjouma în secunda 59, după care Iulian Cristea a înscris în propria poartă, în minutul 90+1.

Au fost voci care au scos în evidență ocaziile ratate de echipa antrenată de Leonard Strizu, dar Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, le temperează.

„Nu a fost un rezultat să spui că te scoate din nu știu ce stare și intri în nu știu ce extaz. La ce s-a întâmplat pe teren, chiar dacă sunt acuzat de subiectivism, mi s-a părut echitabil. Așa cum ei au dat în primul minut golul, și noi am dat la sfârșit.

Pe parcursul jocului am văzut comentarii că am fost puși sub presiune de FCSB, dar n-am înțeles de ce, pentru că ei au avut doar 33% posesie. Cu 33% posesie nu cred că poți să pui presiune.

Erau supărați că nu a dat Coman gol. Păi ce gol să dea Coman cu stângul? Câte goluri a dat Coman cu stângul? Nici nu știu dacă a dat goluri cu stângul. În plus, a dat și pe portar.

Craiova este din ce în ce mai bine! Cea mai mare ocazie din meci noi am avut-o. Putea să fie egalarea mai devreme, nu în ultimele minute. Dar nici una nici alta nu au arătat că ar fi meritat mai multe decât rezultatul acesta de egal”, a declarat el la Sport Total FM.