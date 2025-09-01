Sorin Cârțu îl laudă pe Mirel Rădoi: „Am văzut la el un echilibru fantastic”

Sorin Cârțu l-a lăudat pe Mirel Rădoi după parcursul Universității Craiova din acest sezon.

„La meciul cu Bașakșehir, am văzut un antrenor care se comportă așa cum trebuie într-un meci de asemenea anvergură. Am văzut la el un echilibru fantastic, pe care nu l-aș fi bănuit înainte având în vedere modul în care trăiește partida.

Dar el a fost cât se poate de echilibrat, a rămas lucid în toate momentele jocului, să poată să atenționeze și să tragă concluziile pertinente și cele mai bune pentru noi, pentru echipă.

În sensul ăsta avem un antrenor pe care ne putem baza la obiectivele pe care le avem. Pe primul l-a făcut. Targetul acestor prime etape ale sezonului era accederea în grupa de Conference.

Noi am îndeplinit obiectivul ăsta. E un antrenor, care din ce i s-a transmis, la ceea ce s-a angajat și el, a rezolvat un obiectiv de etapă și foarte important”, a spus președintele de onoare al Universității Craiova, potrivit fanatik.ro.