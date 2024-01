Sorin Cârțu, înainte de CSU Craiova-FCSB: „Aș vrea să câștigăm, dar e greu!”

CSU Craiova primește vizita unui adversar dificil duminică seară. Oltenii joacă împotriva FCSB-ului, liderul din clasamentul Ligii 1.

Sorin Cârțu, fostul oficial al formației din Bănie, a vorbit înaintea partidei de pe „Oblemenco”. Iată ce a spus despre trupa pregătită de bulgarul Petev.

„Aș vrea să câștigăm, dar e greu!”

„Nu ma pricep la pronosticuri. Aș vrea să câștigăm, dar e greu. De fapt, toate meciurile din toate timpurile au fost grele și speciale între noi și ei, indiferent că s-au numit Steaua sau FCSB.

Aștept altceva de la echipa Craiovei decât a jucat cu Petrolul, cu Iașiul, cu Farul. Cu echipa lui Hagi puteam câștiga. Am avut ocazii destule, am avut momente, dar le-am ratat. Am interpretat prost multe faze.

Să te expui cu fundașii centrali, cu linia destul de sus, a fost sinucidere curată… Îl ai pe Munteanu, adversar, la Farul, și te expui în fața lui cu fundași lenți?! Maldonado și Silva sunt unul mai lent ca altul. A fost o partitură interpretată greșit.

Ce trebuie să jucăm duminică pentru a avea șanse la victorie? Să jucăm ceva diferit față de meciul cu Farul. Vreau o Craiovă conectată la importanța meciului”, a mărturisit Sorin Cârțu, conform GSP.ro.