Sorin Cârțu: „Ne-a luat Botoșani frișca”

Sorin Cârţu (69 de ani), preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, a tras primele concluzii după ce Craiova a coborât pe locul 3 în clasamentul din Superligă. În locul oltenilor au urcat cei de la Botoşani, cu 25 de puncte, iar pe locul 2 e Rapid, tot cu 25.

”Noi ne faceam calculele, dar ne-a luat Botoşani frişca… Una peste alta ai o medie de 2 puncte, este o medie bună. Dar la momentul ăsta suntem acolo cu 24 de puncte, am irosit nişte puncte, e adevărat, 5-6 puncte pierdute în ultimele meciuri. A fost o evoluţie costant bună, dar am irosit 5-6 puncte. 2 Botoşani, 1 Galaţi, acum cu FCSB puteam altfel şi 2 le-am irosit cu Cojocaru la partida cu Dinamo. Ălea au creat o polemică şi o stare de nervozitate la echipă. Ne-am simţit nedreptăţiţi.

Problema e alta, noi toate campionatele le-am început bine şi am mers spre play-off după uşor, uşor… Ne-am domolit. Îmi aduc aminte un campionat în care am pierdut 11 puncte cu Clinceni şi Târgovişte, cu echipe trecătoare prin divizia A. Acolo s-a întrerupt continuatea, de aia şi acum tot zic… Noi anul trecut am avut un play-off bun în tur, iar în retur a fost o cădere.

Trebuie folosit experienţele din trecut, să le folosim în interesul nostru. Am avut punctele ălea în mână… şi acum nu mai vorbeam că era Botoşani sau Rapid pe primul loc. Eu cred că ne trebuie un echilibru emoţional şi să facem o analiza pertinentă. Au fost pierdute meciurile ăstea şi pe nişte greşeli individuale nu zic doar de arbitraj”, a declarat Sorin Cârţu, potrivit Prima Sport.