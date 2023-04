Sorin Cârțu nu a trecut peste episodul Mirel Rădoi: „Dezamăgirea vieții! Eu nu l-am inflențat cu nimic în deciziile lui!”

Mirel Rădoi o prelua la începutul acestui sezon pe CSU Craiova, după ce echipa renunțase la serviciile lui Laszlo Balint.

Colaborarea dintre fostul selecționer al României și olteni a luat sfârșit la începutul lunii decembrie a anului trecut. Rădoi intrase atunci în conflict cu Sorin Cârțu. Iată ce a spus președintele Craiovei despre tehnicianul român.

„Dezamăgirea vieții! Eu nu l-am inflențat cu nimic în deciziile lui!”

„Da, dezamăgirea vieții. I-am spus: el mă uită pe mine, eu îl uit pe el. Nu am existat, el nu a existat. Rădoi nu a fost corect în ceea ce a expus acolo. Eu nu l-am inflențat cu nimic în deciziile lui. Cum a povestit acolo și ce a povestit… sâmbătă a fost meciul cu FC U, pierdut. Eu am stat luni două ore cu el și nu știu dacă am vorbit 30 de secunde de meciul pierdut. Și tu după apari… de ce nu mi-ai spus mie în alea două ore când am stat de vorbă?

Nu, n-am nicio treabă. Tu ai ieșit, ai făcut iureș la televizor și după vine să își ceară scuze, să dea mâna cu mine. Cum să accept așa ceva? Mă faci varză la televizor și pe urmă îți ceri scuze între patru ochi. Chiar mă subapreciezi! Bineînțeles că nu i-am strâns mâna și nici nu vreau să mă împac. El să nu mă aibă pe mine pe gând, eu nu îl am pe el. E simplu!”, a spus Sorin Cârțu, pentru „Tare de tot”.