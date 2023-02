Sorin Cârțu, probleme de sănătate: „Mai aveam un pic și ajungeam la ciroză! S-a declanșat pe stare de stres”

Sorin Cârțu (67 de ani), conducătorul Universității Craiova, a trebuit să ducă o luptă crâncenă cu boala.

„16 ani m-am luptat cu hepatita C, detaliu care m-a dat în spate de la antrenorat. Am pus o frână, ca să am un pic grijă și de sănătate. O boală perversă, dacă nu ești atent cu ea… Am descoperit-o întâmplător, mai aveam un pic și ajungeam la ciroză. De la dantură a început, am înțeles, am luat-o de la stomatologie. S-a declanșat maxim pe stare de stres, după moartea mamei, în 1998.

În perioada aia, aveam un iureș și cu frații Mihăilești, aveau să-mi dea vreo 150.000 de dolari. Venisem cu ei pe prietenie și am cedat din calitatea mea, m-am complăcut la o situație de Divizia B.

Și m-am dus în fața oglinzii, mi-am dat două palme și i-am lăsat încolo de bani. Am pierdut multe sute de mii de euro din diverse contracte neonorate”, a rememorat Cârțu pentru GSP.ro.