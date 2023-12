Sorin Cârțu și-a luat gândul! Ce a spus despre șansele celor de la CSU Craiova la titlu: „Așa ceva nu se poate!”

CSU Craiova a încheiat anul 2023 cu o remiză. Oltenii au bifat un 2-2 contra celor de la UTA Arad.

Sorin Cârțu, fostul președinte al formației din Bănie, nu a fost impresionat de jocul echipei. Fostul oficial al clubului a comentat pe seama șanselor la titlu ale Craiovei.

„Așa ceva nu se poate!”

„Pe mine ceea ce mă îngrijorează cel mai mult nu este faptul că este distanța față de primul loc, ca să ieși campion trebuie să ai ADN-ul de winner. Tu ai 34 de puncte și la 28 sunt alții care vor să intre cum este FCU și Petrolul, echipe bune care au arătat ceva în acest tur de campionat.

Gândește-te unde eram cu cel puțin șapte puncte pe care le meritai în aceste partide, pe care trebuia să le ai. Sunt toate plauzibile, adică eu nu vorbesc aiurea.

Eu vorbesc de ceea ce am văzut și ce au arătat adversarii. Am oferit cadouri peste cadouri. Nu am văzut echipă mai masochistă cum e a noastră. Ne facem probleme din acestea ca să putem după să jucăm să ne înrăim. Așa ceva nu se poate. Problema mare și vreau să o văd într-un fel rezolvată”, a declarat Sorin Cârțu, conform Fanatik.