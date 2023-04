Sorin Cârțu vrea titlul cu Universitatea Craiova: „Trăiesc cu speranța asta”

Universitatea Craiova întâlnește duminică şi FCSB, pe teren propriu, în etapa a 6-a, prima a returului play-off-ului Superligii.

Sorin Cârțu trăiește cu speranța că Universitatea Craiova va deveni campioană

Partida de pe Stadionul „Ion Oblemenco” începe la ora 21:00. Președintele Universității Craiova, Sorin Cârţu, susţine că echipa antrenată de Eugen Neagoe se poate clasa pe podium la finalul sezonului.

„Să fim bucuroși duminică seara, cred o posibilă victorie a noastră, și am o mare speranță că se va întâmpla împotriva lui FCSB.

Să consfințească faptul că suntem în continuare cu șanse pentru podium, avem șanse pentru toate obiectivele propuse anul acesta, deși cel din Cupă nu mai este posibil.

Am fost aproape de campionat în toți anii aceștia. În 2020, am fost foarte apropiați. Consider că, dacă am fi fost într-o formulă completă, și mă refer la public, poate ar fi fost rezultatul dorit.

Dacă vedeți ce s-a întâmplat între noi și CFR Cluj la meciurile care s-au jucat cu spectatori, singurul mini-succes este un meci egal, iar în rest am fost câștigători.

Am fost aproape de îndeplinirea obiectivului de campionat, tot timpul ne-a lipsit ceva. Mi-aș fi dorit titlul în perioada asta, mă gândesc că mai am contract până în 2024 și, dacă nu este anul ăsta, poate fi la anul.

Trăiesc cu speranța asta și este bine că te mai alimentezi, te mai legi de ceva”, a declarat Sorin Cârţu.