Sorin Mogoşanu, dezamăgit după meciul cu CFR Cluj: ,,Am făcut două greșeli și au știut să speculeze”

Sorin Mogoşanu, portarul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat la finalul jocului din Bănie, cu CFR Cluj, terminat cu o înfrângere, scor 0-2.

Golurile întâlnirii dintre cele două formaţii au fost înscrise de către islandezul Runar Sigurjonsson, în minutul 65, din assistul veteranului Ciprian Deac, care mai apoi a punctat în minutul 89 şi a asigurat astfel victoria oaspeţilor.

La finalul meciului din Bănie, Sorin Mogoşanu a declarat că adversarii s-au impus în meci pentru că au ştiut cum să speculeze greşelile comise de către echipa sa.

,,Am făcut o repriză bună, am reușit să îi blocăm. Am făcut două greșeli și au știut să speculeze. Nu am simțit că e o forță, dar au jucători foarte buni care au calitate. Și noi ne-am ridicat la un nivel bun al jocului. Nu sunt în măsură să vorbesc despre acest aspect (n.r. despre schimbarea antrenorului). Nu contează cine e antrenor, noi trebuie să ne adaptam la ce vrea antrenorul de la noi.

Refuz să mă gândesc la retrogradare. Trebuie să învățăm de la meci la meci, să punem preisune, să avem ocazii și să marcăm. Nu vreau să spun câte puncte putem aduna până la Craciun, dar sperăm să scoatem cât mai multe puncte. Cred că o să fie diferit meciul din etapa viitoare (n.r. cu Dinamo). Avem nevoie de cele trei puncte ca să ne ridicăm în clasament.”, a declarat Sorin Mogoşanu, la finalul jocului cu CFR Cluj.

În urma acestui rezultat, FC U Craiova 1948 a rămas pe locul 13 al Ligii 1, cu 14 puncte strânse din 16 meciuri. De cealalată parte, CFR Cluj şi-a securizat locul întâi în Liga 1, cu 42 de puncte adunate din 16 etape disputate.