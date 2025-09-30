Sorin Paraschiv a dat verdictul despre FCSB: ”Azi vorbim doar despre asta”

FCSB întâlnește Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, într-un meci din etapa secundă din grupa unică Europa League.

Fostul internațional Sorin Paraschiv a analizat gruparea ”roș-albaștrilor” și este optimist în ceea ce privește viitorul campioanei României.

“Era un meci în care nu trebuia să faci nici măcar o greșeală pe faza defensivă, cu toate că adversarii au avut câteva ocazii. Până la urmă, FCSB a făcut un joc bun. Ne-a adus aminte de FCSB din sezonul precedent din grupele Europa League, unde a jucat foarte bine.

Chiar dacă au dat câteva șanse adversarului, au reușit să câștige și cu puțin noroc și făcând un meci bun. Azi vorbim doar despre cele 3 puncte obținute și putem doar să-i felicităm. Au un moral bun acum.

Sunt sigur că stadionul va fi plin la următorul meci din Europa League. Dacă vor câștiga și acest meci, șansele de calificare în primăvara europeană vor crește. Mai merg la meciurile FCSB-ului. Merg și la Petrolul, acolo unde joacă fiul meu, David. Urmăresc toată Liga 1, tot fotbalul românesc. Sunt în contact și cu ce se întâmplă în fotbalul european”, a spus Sorin Paraschiv, la Sport Total FM.