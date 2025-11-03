Southampton și-a demis antrenorul după doar cinci luni de contract

Clubul Southampton, care evoluează în Championship, l-a demis duminică pe antrenorul Will Still, după doar cinci luni de contract, ca urmare a unei serii de rezultate slabe.

Tehnicianul în vârstă de 33 de ani a trecut printr-o perioadă dificilă la clubul care a evoluat în Premier League în sezonul trecut, echipa acumulând doar 12 puncte din 13 meciuri şi ocupând locul 21 în clasament.

„Will este o persoană extraordinară, care a dat totul pentru a încerca să îmbunătăţească evoluţiile şi rezultatele”, a precizat Southampton într-un comunicat de presă. „În cele din urmă, acest proces a durat mai mult decât ne-am fi dorit. Considerăm că această schimbare ne oferă cea mai bună şansă de a redresa situaţia în acest sezon şi de a urca din nou în clasament.”

Antrenorul englez născut în Belgia a părăsit echipa Lens din Ligue 1 pentru a prelua conducerea echipei Southampton în luna mai.

Antrenorul echipei sub 21 de ani, Tonda Eckert, va ocupa funcţia de antrenor interimar la echipa mare, în timp ce clubul Southampton caută un înlocuitor permanent.