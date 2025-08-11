Spania și-a schimbat antrenorul, după ce a pierdut finala Euro 2025

Articol de Gabriel Ion - Publicat luni, 11 august 2025, ora 22:45,
Spania EURO 2025
Federaţia Spaniolă de Fotbal a anunţat numirea Soniei Bermudez în funcţia de antrenor al echipei naţionale feminine, vicecampioană europeană în iulie.

„La Roja” este campioană mondială en-titre

Fosta jucătoare a Barcelonei şi internaţională spaniolă (61 de selecţii, 31 de goluri), care s-a ocupat până acum de selecţionata U23, îi va lua locul lui Montse Tomé.

Contractul acestuia nu a fost prelungit de RFEF la câteva săptămâni după ce echipa a pierdut finala Euro 2025 în faţa Angliei la penaltiuri.

Fosta asistentă a lui Jorge Vilda, Tomé a preluat echipa naţională a Spaniei într-o situaţie tensionată în septembrie 2023, când Vilda a fost demis pentru susţinerea fostului preşedinte al RFEF, Luis Rubiales, care a fost amendat ulterior cu 10 800 de euro pentru agresiune sexuală la adresa jucătoarei Jenni Hermoso.

Campioana mondială în exerciţiu La Roja a terminat pe locul patru la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 şi câştigat Liga Naţiunilor în 2024 împotriva Franţei, sub conducerea lui Tome.

