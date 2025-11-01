Spargere la casa unui star din NBA. Sportivul era la meci

Poliţia investiga vineri o spargere la o casă care îi aparţine lui Shai Gilgeous-Alexander, jucător al echipei Oklahoma City Thunder, care a avut loc în timp ce MVP-ul NBA juca un meci, relatează AP.

Poliţia nu a confirmat cine locuia în casă şi nici nu a precizat ce s-a furat.

Poliţiştii au răspuns la un apel privind o spargere la domiciliu în jurul orei locale 19:45, joi, când echipa Thunder juca acasă împotriva Washington Wizards.

„Suspecţii au fugit din zonă înainte de sosirea poliţiei”, a precizat poliţia într-un comunicat. „Deşi nu s-au făcut arestări, nu există motive să credem că oamenii din zonă sunt în pericol.”

Spargerea a avut loc după o serie de jafuri la domiciliile unor sportivi profesionişti renumiţi din întreaga SUA în ultimele luni. Jucătorii au fost vizaţi din cauza obiectelor de lux care se crede că se află în casele lor.

Printre sportivii ale căror case au fost sparte se numără Patrick Mahomes, Travis Kelce şi Joe Burrow din NFL, Luka Doncic din NBA şi Evgeni Malkin din NHL.