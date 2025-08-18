Spectacol făcut de United Galați în ultimul meci de verificare

Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați a programat ieri, duminică, 17 august, un interesant meci-test între campioanele de pe cele două maluri ale Prutului, CS United Galați și FC Clic Media Chișinău, se arată pe site-ul oficial al celor FRF.

Reprezentantele României și Moldovei în UEFA Futsal Champions League au oferit un spectacol total, la capătul căruia United Galați s-a impus cu scorul de 5-3, după o răsturnare de scor spectaculoasă! Moldovenii, la care evoluează Constantin Burdujel, Andrian Lașcu și Cristian Obadă, foști jucători ai echipei United Galați, au condus la un moment dat cu 3-1, dar în cele din urmă s-au recunoscut învinși.

Gălățeanul André Luis Sasse (foto), cu trei goluri marcate, a fost omul meciului! „Revanșa” este programată pentru astăzi, luni, 18 august, de la ora 16:00, în aceeași Sală „Dunărea”!

Echipa FC Clic Media Chișinău și-a adjudecat zilele trecute Cupa Moldovei după ce a învins Steaua Dental cu 7-1 în finala disputată la Futsal Arena FMF din Ciorescu.

După ce a câștigat Super Liga la futsal 2024/25, Clic Media câștigă astfel un trofeu important în acest sezon!

United Galați va debuta oficial în noul sezon la 26 august, cu ocazia Supercupei României. United va da piept cu CSM Odorheiu Secuiesc, deținătoarea Cupei României. Supercupa României se va disputa la Sala Sporturilor „Szabó Kati” din Sfântu Gheorghe.