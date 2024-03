Spectacol total în Europa: Trei derby-uri programate în acest final de săptămână

Urmează un final de săptămână spectaculos pentru fanii fotbalului. Asta deoarece duminică sunt programate trei partide de excepție în cele mai bune campionate din Europa. Clasicul Manchester City – Manchester United captează atenția fanilor fotbalului, dar vom avea și alte partide pe care să le urmărim.

În Serie A, un meci între două echipe de tradiție este cel dintre Napoli și Juventus Torino. Ambele echipe își doresc victoria, astfel că se anunță un meci spectaculos. La fel de tare este și duelul din La Liga dintre Athletic Bilbao și FC Barcelona, în care ambele caută cele trei puncte.

Orele de start pentru cele trei meciuri sunt următoarele:

Duminică, de la ora 17:30: Manchester City – Manchester United

Duminică, de la ora 21:45: Napoli – Juventus Torino

Duminică, de la ora 22:00: Athletic Bilbao – FC Barcelona

City – United a ajuns la episodul cu numărul 192

Un meci cu o încărcătură aparte ce pune față în față marile rivale din orașul Manchester. Este clar că City a fost echipa mai bună în ultimul deceniu, drept dovadă stând numeroasele trofee câștigate de la venirea lui Pep Guardiola, antrenorul care a schimbat-o din temelii. Chiar și în acest moment, City stă mult mai bine în clasament și este pe poziția secundă, la un punct în spatele lui Liverpool. United, în schimb, are un parcurs în nota ultimilor ani și este pe poziția a șasea, cu șanse mici să mai spere la un loc în Big Four.

Inconstanța este cuvântul de ordine care o descrie pe United, care în ultima rundă a pierdut acasă cu Fulham. City este mult mai în formă și nu a mai pierdut de pe 6 decembrie, când a cedat contra lui Aston Villa. City este așadar favorită certă, lucru ce reiese cel mai bine și din cotele publicate de operatorul online Unibet, unde formația lui Pep Guardiola are doar 1.34 la victorie. Cota pentru un egal este 5.80, iar succesul lui United are 9.00.

Napoli se trezește la viață contra lui Juventus

Deși parcursul din acest sezon este mult sub așteptări, departe de cel din stagiunea precedentă, în care a câștigat titlul, Napoli reușește cumva să se remonteze atunci când o întâlnește acasă pe Juventus Torino, echipa care în prezent este pe poziția secundă în clasamentul din Serie A.

Acest lucru este evidențiat cel mai bine de faptul că Napoli a câștigat ultimele 5 meciuri de acasă contra lui Juventus. Chiar dacă forma de moment nu o recomandă, și Juventus are problemele ei, astfel că poți să crezi în victoria lui Napoli. Unibet îi oferă cota 2.50 pentru un succes lui Napoli, în timp ce Juventus Torino are 3.05. Egalul în această partidă are cota 3.05.

FC Barcelona crede până în ultima clipă

Chiar dacă este la opt puncte în spatele lui Real Madrid, FC Barcelona nu cedează și speră să aibă parte de o remontada cum rar se vede și să ajungă în fruntea ierarhiei. Are nevoie de un parcurs perfect, astfel că cele trei puncte devin obligatorii în meciul cu Athletic Bilbao. Bascii sunt pe locul 5 în clasamentul din La Liga, iar în ultima etapă au fost învinși de Betis. Din acest motiv, FC Barcelona, care are un moral bun după succesul cu Getafe, se poate considera favorită.

La acest lucru se adaugă și faptul că FC Barcelona a câștigat ultimele patru meciuri de campionat cu Bilbao, de fiecare dată fără să primească gol. Iar în secțiunea de pariuri online de la Unibet ai cota 2.55 pentru victoria catalanilor. Egalul are cota 3.60, în timp ce succesul gazdelor are 2.85.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment. Sursa foto – www.mancity.com