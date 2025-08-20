Sponsorizările și publicitatea au depășit veniturile din drepturile TV în Superligă

Veniturile din sponsorizări și publicitate au depășit veniturile din drepturile TV la cluburile din Superligă, a anunțat, miercuri, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă.

Creștere cu 68% a economiei fotbalului

Cifrele figurează în Raportul de licențiere, prezentat miercuri în ședința Comitetului Executiv al FRF.

”Un lucru important de evidențiat când ne uităm la acest raport al Departamentului de Licențiere, este că dacă în trecut drepturile TV reprezentau cea mai importantă sursă de venit, în 2024 sponsorizările și publicitatea ocupă primul loc, cu 29%, drepturile TV au coborât de la 35% la 22%, iar ticketingul a crescut la 16%”, a spus Burleanu.

”Comitetul Executiv a luat act de acest raport, care evidențiază de la un an la altul că mecanismele care au fost implementate în fotbalul românesc au reușit să contribuie la o sustenabilitate financiară a economiei fotbalului profesionist.

Astfel, în 2024 regăsim o îmbunătățire semnificativă a situației financiare a cluburilor din Superligă, putând să evidențiem faptul că au înregistrat cel mai bun rezultat net cumulat de la începutul pandemiei.

Dacă ne uităm la economia fotbalului Ligii I, o să descoperim o creștere cu 68% a economiei fotbalului, comparativ cu cel mai bun an de dinainte de pandemie.

În momentul de față, cluburile din Superligă nu doar au recuperat ceea ce au pierdut în urma pandemiei de Covid-19, dar au reușit chiar să depășească cu 68% veniturile pe care le înregistrau în ultimul sezon de dinainte de pandemie”, a mai spus președintele FRF.

Dinamo ar putea juca în cupele europene în sezonul următor

Burleanu a anunțat că în perioada imediat următoare FRF va deschide un dialog cu cluburile și UEFA, astfel încât la finalul lunii octombrie să fie pregătiți cu cele mai importante modificări pe care federația dorește să le aducă în Manualul de Licențiere și de monitorizare financiară.

Vrem să creștem nivelul de conștientizare în ceea ce privește cluburile în importanța sistemului de licențiere și monitorizare financiară; vrem să creștem nivelul de pregătire al experților care lucrează la nivelul cluburilor sau a companiilor de audit în fotbalul românesc.

Dorim, totodată, să pregătim mai bine cluburile din eșaloanele inferioare care își doresc să promoveze în Superligă, astfel încât să fie mai bine pregătite să facă față rigorilor acestui sistem de licențiere.

Încercăm să aducem un plus de predictibilitate, de digitalizare și de transparență, astfel încât, după modelul pe care l-am implementat din 2017 încoace, în ceea ce înseamnă sistemul de clasificare a academiilor, ei bine, un sistem similar ne dorim să implementăm de

acum înainte și în ceea ce înseamnă sistemul de licențiere”, a explicat Burleanu.

”Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, avem doar două cluburi aflate în insolvență în Liga I și în Liga a II-a, comparativ cu sezoanele 2016 și 2022, când în cele două eșaloane lucram cu câte șase cluburi.

Înseamnă că dacă vom avea capacitatea la finalul lunii octombrie să luăm decizii foarte importante în ceea ce înseamnă licențierea și monitorizare financiară, vom putea să ținem sub control aceste probleme, aceste dificultăți financiare cu care cluburile se confruntă în această perioadă”, a mai spus șeful FRF.