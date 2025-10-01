Sportivii palestinieni, sprijiniți de CIO prin burse pentru marile competiții

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat miercuri, după o întâlnire cu reprezentanții Comitetului Olimpic Național Palestinian, că va sprijini sportivii din Palestina prin burse acordate din fondul Olympic Solidarity.

Acestea sunt menite să le ofere condiții mai bune de pregătire pentru competițiile viitoare: Jocurile Asiatice ale Tineretului din 2025, găzduite de Bahrain, Jocurile Olimpice ale Tineretului din 2026 de la Dakar, Jocurile Asiatice din 2026, programate la Aichi-Nagoya, precum și Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.