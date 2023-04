Sprijin neașteptat pentru președintele FRF: „E un foarte bun administrator. Știu ce vorbesc, are competență perfectă!”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost deseori contestat de lumea fotbalului românesc pentru situația sportului rege în țara noastră.

Se pare că Ionuț Chirilă, tehnicianul român, consideră că Răzvan Burleanu nu este cel vinovat pentru starea în care se află acum fotbalul din România. Iată ce a spus.

„E un foarte bun administrator. Știu ce vorbesc, are competență perfectă!”

„[…] Sunt numiri hilare la echipele naționale, de niște oameni incompetenți. Aici îmi pare rău de Răzvan Burleanu, care e un foarte bun administrator. Știu ce vorbesc, are competență perfectă. Dar degeaba face din Federație digitalizare, moralitate dusă la paroxism, integritate, organizare ireproșabilă, dacă mangementul tehnic din spatele lui este de nota 5. Răzvan Burleanu este un foarte bun administrator, asta înseamnă că nu poate fi și un foarte bun manager tehnic. Din păcate, el a lăsat managementul tehnic al fotbalului românesc pe mâna unor oameni care i-au trădat încrederea.

Ce se întâmplă la echipele naționale, la loturile naționale, oameni care spun că nu au avut generații bune, că sunt proaste. Dar cum a avut Chirilă generații și la Dinamo, și la Rapid și la echipa națională de juniori, și la Chiajna? Unii au avut generații bune peste tot și alții nu au generații bune? E o minciună! Fotbalul românesc are niște generații extrem de talentate, are generații tot timpul, dar trebuie să știi să-i descoperi, să ai cultura de a-i transforma din perspective în certitudini. Au fost numiți niște oameni la nivelul echipelor naționale care nu au nicio legătură cu performanța și competența. Iar pentru asta nu are nicio vină Răzvan Burleanu, sunt de vină cei cărora le-a dat managementul tehnic pe mâna. Ar trebui să-i radieze pe toți, pentru că e imaginea lui.

Atunci când vine Muntenegru, o țară jumătate din București, și îți dă 3-0 în Giulești, toată lumea spune că e de vină Burleanu, că e președintele Federației, dar nu e de vină Burleanu. Sunt de vină cei care l-au adus pe Răzvan Burleanu în situația asta, plecând de la ideea că Răzvan Burleanu este un om foarte bine intenționat. Dar din păcate, el plătește tribut încrederii pe care, din lipsă de cultură fotbalistă, a dat-o oamenilor care l-au adus în situația asta”, a spus Ionu’ Chirlă, pentru Sport.ro.