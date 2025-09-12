Sprinterul american Erriyon Knighton, suspendat patru ani pentru încălcarea regulametului antidoping

Atletul american Erriyon Knighton a fost suspendat patru ani pentru încălcarea regulamentului antidoping, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a menținut, vineri, parțial, apelurile depuse de World Athletics și Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA), transmite Reuters.

Knighton susține că a mâncat din coadă de vită, contaminată cu trenbolon

Pedeapsa sa este efectivă de vineri, fiind luată în considerare și perioada provizorie ispășită între 12 aprilie și 19 iunie, astfel că sprinterul de 21 de ani nu va putea participa la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Knighton, vicecampion mondial la 200 metri în 2023, a fost acuzat de încălcarea regulamentului antidoping în mai 2024, când un test în afara competiției a relevat prezența epitrenbolonului, un steroid anabolizant aflat pe lista substanțelor interzise.

Agenția antidoping americană (USADA) a încercat să îl sancționeze pe Knighton, dar un tribunal de arbitraj a decis că nu ar trebui suspendat, deoarece nu este vinovat. Decizia aceasta i-a permit atletului să participe la trialul pentru JO 2024.

Totuși, World Athletics și AMA/WADA au apelat la cea mai înaltă instanță sportivă, considerând că ”probele furnizate de sportiv și explicațiile sale despre o contaminare a cărnii consumate nu au fost suficiente și erau statistic imposibile”, a precizat TAS.

Knighton și-a motivat testul pozitiv prin ingerarea unui fel de mâncare din coadă de vită, contaminat cu trenbolon, substanță folosită legal în Statele Unite pentru creștere vitelor.

TAS a fost de acord cu suspendarea pe patru ani, dar a aprobat doar parțial cererea de descalificare a americanului din competițiile la care a luat parte, acestea fiind doar cele dintre 26 marti și 12 aprilie 2024.