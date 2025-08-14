Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea

Americanul Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021 la Tokyo, bronz în 2024 la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunţat, marţi, Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU).

Kerley, care este şi campionul mondial din 2022, a fost suspendat pentru că „nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea” din regulamentul antidoping

Astfel, el nu poate participa la nicio competiţie atletică „până când nu se va lua o decizie finală în cadrul unei audieri desfăşurate în conformitate cu normele antidoping ale World Athletics sau cu Codul de conduită privind integritatea”.

Imediat după anunţarea suspendării, sprinterul a explicat într-o declaraţie emisă de avocatul său că intenţionează să conteste suspendarea.

„Fred Kerley a notificat deja AIU cu privire la intenţia sa de a contesta afirmaţia conform căreia a încălcat normele antidoping referitoare la obligaţiile de localizare, deoarece crede cu tărie că cel puţin una dintre presupusele încălcări ar trebui anulată, deoarece nu a fost neglijent sau deoarece ofiţerul de testare nu a făcut ceea ce era rezonabil în circumstanţe pentru a-l localiza la locul desemnat”, a scris Howard L. Jacobs.