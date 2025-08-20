Stadionul pe care va juca Dinamo în acest an. Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat: „Am semnat!”
Dinamo București va disputa meciurile de acasă pe Arena Națională în acest sezon, a confirmat președintele clubului, Andrei Nicolescu. Decizia vine după ce au apărut neînțelegeri cu oficialii stadionului Arcul de Triumf, acolo unde „câinii” au evoluat atât sezonul trecut, cât și în prima etapă a actualei stagiuni.
Nicolescu a precizat că există incertitudini legate de notificările și condițiile impuse de Arcul de Triumf, iar Dinamo a preferat să aleagă cea mai bună variantă pentru club și suporteri.
Oficialul lui Dinamo a punctat că trecerea pe Arena Națională oferă multiple avantaje. De asemenea, Nicolescu a amintit că în sezonul precedent echipa a avut probleme musculare din cauza terenului mai moale, plin de nisip, de pe Arcul de Triumf.
„Anul ăsta am semnat pentru Arena Naţională. Noi vrem să stăm departe de orice tip de conflict.
Costurile de închiriere pentru Arena Națională sunt de 13.000 de euro pe meci, o sumă similară cu ceea ce ar fi achitat Dinamo pentru meciurile organizate pe Arcul de Triumf.