Stadionul pe care va juca Dinamo în acest an. Andrei Nicolescu a făcut anunțul mult așteptat: „Am semnat!”

Dinamo București va disputa meciurile de acasă pe Arena Națională în acest sezon, a confirmat președintele clubului, Andrei Nicolescu. Decizia vine după ce au apărut neînțelegeri cu oficialii stadionului Arcul de Triumf, acolo unde „câinii” au evoluat atât sezonul trecut, cât și în prima etapă a actualei stagiuni.

Nicolescu a precizat că există incertitudini legate de notificările și condițiile impuse de Arcul de Triumf, iar Dinamo a preferat să aleagă cea mai bună variantă pentru club și suporteri.

Oficialul lui Dinamo a punctat că trecerea pe Arena Națională oferă multiple avantaje. De asemenea, Nicolescu a amintit că în sezonul precedent echipa a avut probleme musculare din cauza terenului mai moale, plin de nisip, de pe Arcul de Triumf.

„Anul ăsta am semnat pentru Arena Naţională. Noi vrem să stăm departe de orice tip de conflict.

Există o zonă, hai să zic necunoscută, legată de ce se întâmpla pe Arcul de Triumf… cu ce ar trebui să impună Arcul şi cu notificarea pe care am primit-o… sunt zone pe care nu le-am explorat şi am zis că e mai bine să luăm decizia asta, care vine la pachet cu ce ne dorim noi: să obişnuim jucătorii să joace pe o arenă mai mare, să obişnuim publicul nostru să vină pe o arenă mai bună şi să jucăm pe un gazon mai bun. Noi, anul trecut, am suferit mult muscular din perspectiva asta, că am jucat pe un teren care e un pic mai moale, plin de nisip. Similare, la momentul ăsta (n.r. costurile pe Arcul de Triumf şi pe Arena Naţională)”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Costurile de închiriere pentru Arena Națională sunt de 13.000 de euro pe meci, o sumă similară cu ceea ce ar fi achitat Dinamo pentru meciurile organizate pe Arcul de Triumf.