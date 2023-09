Stanciu – Dacă vom reuşi să luăm şase puncte din dubla care urmează, vom face un pas mare spre calificare

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naţionale a României, a ratat un penalti în meciul cu Kosovo, dar a şi marcat primul gol al meciului. El este sigur că dacă tricolorii câştigă şase puncte în următoarele două meciuri, vor face un pas mare spre calificare.

„Am stat destul de mult timp la vestiar, nu ni se comunica nimic exact. Nu ştiai cât timp va dura şi s-a tot prelungit, dar ne bucurăm că am continuat meciul şi am câstigat în cele din urmă. Le-am cerut coechipierilor să fie calmi, cred că asta ne-a lipsit cu Israel. Era important să fim calmi pentru că am văzut ce au făcut ei şi cum încercau să îl influenţeze pe arbitru, iar noi nu trebuia să enervăm. Despre lovitura de la 11 metri ratată, din păcate la echipa naţională nu am un istoric bun la penalti-uri. Eram sigur că voi marca golul victoriei pentru că ştiu cât iubesc echipa naţională. Dar asta a fost. Mister va decide acum cine va executa în continuare, Ianis sau Denis.

Urmează două meciuri despre care se crede că sunt uşoare, dar nu sunt. Dacă vom reuşi să tratăm această dublă cu seriozitate şi să luăm şase puncte, da, facem un pas mare spre calificare”, a declarat Nicolae Stanciu după victoria cu 2-0 obţinută marţi seara în meciul cu naţionala din Kosovo, în calificările pentru Euro 2024.

România a învins Kosovo, scor 2-0, marţi seară, pe Arena Naţională, în grupa I de calificare la Euro-2024. Meciul, întrerupt în minutul 18, din cauza torţelor şi scandărilor, s-a reluat după aproximativ 50 de minute. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (83) şi Valentin Mihăilă (90+3).