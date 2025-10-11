Starul de la Real Madrid care și-a cerut scuze public după ce a fost prins cu o altă femeie: ”Am trăit o situație…”

Vinicius Junior a ajuns în centrul atenției recent după ce ar fi fost prins cu o altă femeie. Ce spune starul de la Real Madrid despre această întâmplare și ce vrea să facă mai departe?

Virginia Fonseca l-a acuzat pe Vinicius Junior că ar fi înșelat-o

De ceva timp, Vinicius Junior ar fi început o relație cu Virginia Fonseca, prezentatoare TV braziliană. Cei doi păreau foarte apropiați, iar lucrurile păreau că merg în direcția pozitivă.

Iată însă că recent, vedeta l-a acuzat pe starul de la Real Madrid că ar fi înșelat-o în timpul relației. Brazilianca ar fi fost cea care a descoperit câteva mesaje între Vinicius Junior și o altă femeie.

Mai departe, celebrul fotbalist nu a vrut să lase lucrurile așa și a venit cu o serie de explicații publice. Nu doar că și-a cerut scuze pentru gestul său, dar a vorbit și despre perioada pe care o traversează.

Mesajul transmis de starul de la Real Madrid

Într-o postare pe contul personal de socializare, Vinicius Junior a explicat că întreaga situație l-a făcut să se gândească mai bine la atitudinea sa, dar și la deciziile pe care le ia pe plan personal.

Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa Virginiei Fonseca, despre care a spus că este o femeie ”incredibilă” și totodată ”o mamă admirabilă”. De asemenea, fotbalistul a vorbit și despre sacrificiile făcute de fosta sa parteneră.

Pentru a fi alături de el la Madrid, ea a renunțat la rutina ei și a făcut suficiente compromisuri. Iar asta în ciuda faptului că cei doi nu formau un cuplu oficial, ci doar aveau o conexiune specială.

„Cu toții trecem prin momente care ne fac să reflectăm și să creștem. Recent, am trăit o situație care m-a făcut să reflectez și să recunosc anumite atitudini care nu reprezintă cine vreau să fiu sau tipul de relații pe care vreau să le construiesc.

Virginia este o femeie incredibilă, o mamă admirabilă și o persoană pentru care simt o afecțiune și un respect enorme.

De când ne-am cunoscut, a venit la Madrid de trei ori ca să mă vadă, lăsând în urmă rutina ei, angajamentele și viața ei, doar pentru a fi cu mine.

Am cunoscut o mamă de admirat și o parteneră extraordinară. Deși nu eram oficial un cuplu încă, a existat o conexiune sinceră între noi”, a scris acesta.