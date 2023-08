Starul handbalului francez și-a anunțat retragerea: „Am parcurs un cerc complet! Am făcut tot ce mi-am dorit”

Cel mai valoros handbalist din istoria Franței, Nikola Karabatic, a anunțat că acesta va fi ultimul lui sezon.

„Am parcurs un cerc complet! Am făcut tot ce mi-am dorit”, a spus Nikola Karabatic, anunțând că se retrage în 2024

El își prelungise contractul cu PSG, pe 3 februarie, până în vara anului 2024. Principalul motiv a fost acela de a rămâne în formă pentru a juca la Jocurile Olimpice la Paris, care vor avea loc anul viitor. Va fi a șasea prezență a lui Karabatic la o astfel de competiție

„Astăzi, încep al 22-lea şi ultimul meu an profesional în culorile lui Paris Saint-Germain, un club care înseamnă atât de mult pentru mine.

Voi împlini 40 de ani la sfârşitul sezonului şi simt că am parcurs un cerc complet. Am făcut tot ce mi-am dorit, am realizat şi mi-am depăşit toate visele cele mai nebuneşti. Vreau să trăiesc din plin această provocare şi să trec la altceva, pentru că în ultimii ani am început să gândesc şi să văd viaţa altfel.

Vreau să las această poveste în urmă şi să privesc cu nerăbdare la viaţa mea de după. Ducem o viaţă minunată, dar este solicitantă şi vreau să trăiesc un pic mai liniştit cu familia mea, cu copiii mei Alek și Nora.

Am convenit că acesta va fi ultimul sezon. Géraldine şi copiii mă vor susţine până la capăt, iar apoi tatăl lor va fi disponibil pentru orice”, a transmis Karabatic, potrivit L’Équipe.

Nikola Karabatic are în palmares 10 medalii de aur cu Franța, 21 de titluri de campioni și 3 Ligi ale Campionilor

Nikola Karabatic este omul recordurilor în handbalul francez. A câștigat nu mai puțin de 10 medalii de aur cu naționala Franței și are 21 de titluri de campion, dintre care 15 în Franța (cu Montpellier și PSG), 4 în Germania (toate cu Kiel) și două în Spania (ambele cu Barcelona).

Are 347 de meciuri jucate la națională, în care a marcat 1.274 de goluri. a debutat în prima reprezentativă în octombrie 2002. De atunci a participat la 5 ediții ale JO, câștigând 3 medalii de aur (în 2008, 2012 și 2021) și una de argint (2016).

Are în palmares 7 medalii mondiale, dintre care 4 de aur (2009, 2011, 2015 și 2017), una de argint (2023) și două de bronz (2005 și 2019).

La Campionatul European a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de 3 ori (2006, 2010 și 2014) și de două ori pe locul 2 (2008 și 2016). A fost desemnat de trei ori cel mai bun handbalist al lumii, în 2007, 2014 și 2016.

Nici Liga Campionilor nu îi este străină. A câștigat trofeul în 2003 (Montpellier), 2007 (Kiel) și 2015 (Barcelona) și a jucat tot atâtea finale, în 2008, 2009 (ambele cu Kiel) și 2017 (PSG).