Starul schiului mondial salută decizia FIS de a nu permite ruşilor şi belaruşilor să se califice la JO 2026

Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a decis marţi să nu permită sportivilor ruşi şi belaruşi, cărora li s-a interzis participarea la competiţiile sale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, să participe la calificările pentru JO de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).

Organismele internaţionale de biatlon şi sanie au aceeași atitudine

La fel ca în cazul Jocurilor Olimpice de la Paris din vara anului 2024, Comitetul Olimpic Internaţional (COI) a autorizat participarea ruşilor şi belaruşilor la Jocurile Olimpice din Italia sub steag neutru şi în condiţii stricte. Însă CIO a lăsat federaţiile internaţionale – dintre care unele interzic ruşilor şi belaruşilor să participe la competiţiile lor atât timp cât războiul continuă – să decidă dacă le vor permite sau nu să participe la procesul de calificare olimpică.

„Consiliul FIS a votat marţi să nu permită participarea sportivilor ruşi şi belaruşi sub steag neutru la competiţiile de calificare pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice de la Milano-Cortina din 2026”, a anunţat Federaţia Internaţională de Schi (schi alpin, schi nordic, schi freestyle şi snowboard) într-un scurt comunicat.

Fără un impact major în schiul alpin, participarea ruşilor a fost însă un subiect important în schiul fond, sport în care au câştigat aproape o treime din medalii la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing.

„Cred că este decizia corectă”, a declarat Johannes Klaebo, marele star norvegian al schiului, într-un interviu acordat postului public de televiziune norvegian NRK. „De mult timp cred că ruşii nu ar trebui să aibă dreptul să concureze atât timp cât războiul din Ucraina continuă”, a adăugat schiorul scandinav, care nu se va confrunta la Jocurile Olimpice din 2026 cu rusul Alexander Bolshunov, triplu campion olimpic şi multiplu medaliat la Beijing în 2022.

Prin această decizie, FIS se alătură altor federaţii de sporturi de iarnă, precum organismele internaţionale de biatlon şi sanie, care au condiţionat în mod clar reintegrarea ruşilor şi belaruşilor de încetarea războiului din Ucraina.