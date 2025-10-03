Statele Unite vor suplimenta personalul ambasadelor şi consulatelor pentru a gestiona vizele pentru fanii care vor să fie prezenţi la Cupa Mondială

Departamentul de Stat va suplimenta personalul în anumite ambasade şi consulate ale SUA pentru a face faţă creşterii semnificative preconizate a cererilor de viză din partea iubitorilor de fotbal care doresc să asiste la meciurile Cupei Mondiale din Statele Unite, anul viitor, relatează AP.

Departamentul a anunţat că va trimite sute de funcţionari consulari suplimentari în unele „ţări desemnate”, pentru a face faţă cererii de interviuri pentru vize. Numărul angajaţilor şi ţările în care vor fi trimişi nu au fost încă stabilite, deoarece lista celor 48 de echipe care vor participa la Cupa Mondială din 2026 nu a fost încă finalizată.

Biletele pentru turneul găzduit de SUA, Canada şi Mexic au fost puse în vânzare miercuri, pe fondul îngrijorărilor legate de măsurile restrictive luate de administraţia Trump în ceea ce priveşte migraţia şi vizele temporare care permit intrarea în Statele Unite.

Noile politici în ceea ce priveşte vizele au dus deja la expulzarea a numeroşi străini consideraţi a fi implicaţi în activităţi sau declaraţii care, potrivit administraţiei republicane, contravin poziţiei sale. Aceste politici includ verificarea mai amănunţită a conturilor de social media ale solicitanţilor şi a altor declaraţii publice.

Călătorii care vin în SUA pentru Cupa Mondială, provenind în principal din ţări europene şi asiatice care fac parte din Programul Visa Waiver, probabil nu vor avea nevoie de interviu. Însă fanii din ţările care nu sunt înscrise în program şi care nu deţin deja vize turistice sau de afaceri valabile vor trebui să depună o cerere, proces care necesită un interviu personal şi verificări de securitate sporite.

Departamentul de Stat a declarat că „este pregătit să facă faţă cererii, menţinând în acelaşi timp cerinţe riguroase de verificare”.

În aproximativ 80% din ţările care s-au calificat sau se pot califica la Cupa Mondială, interviurile pentru obţinerea vizei pot fi programate în termen de două luni sau mai puţin, a precizat departamentul.

Pentru a face faţă creşterii anticipate a cererii şi pentru a îmbunătăţi viteza de procesare, departamentul a declarat că, în lunile următoare, va „trimite sute de angajaţi în ţările desemnate” pentru a intervieva fanii care nu au încă o viză valabilă pentru SUA.

Departamentul a precizat că fanii ar trebui să înceapă procesul de solicitare a vizei chiar acum şi a menţionat că serviciile de vize şi paşapoarte vor funcţiona în continuare în timpul shutdown-ului administraţiei americane, care a început miercuri.