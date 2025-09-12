Statuie în memoria lui Franz Beckenbauer inaugurată în faţa stadionului lui Bayern Munchen

Clubul german Bayern Munchen a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german.

Beckenbauer a murit pe 7 ianuarie 2024

Statuia lui Franz Beckenbauer a fost realizată din bronz şi este înaltă de 2,7 metri, fiind situată pe esplanada Allianz Arena, lângă statuia unei alte legende a clubului Bayern şi prieten foarte bun al „kaiserului”, atacantul Gerd Muller.

Statuia, finanţată de fani, a fost creată de Matilde Romagnoli, o artistă italiană care locuieşte acum la Munchen. „Am studiat numeroase videoclipuri şi fotografii. Franz Beckenbauer era mereu concentrat asupra terenului, în continuă mişcare. Partea superioară a corpului său era deschisă, faţa ridicată, privirea drept înainte. Totul la el părea uşor şi elegant. Am încercat să transmit aceste observaţii statuii mele”, a spus artista într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului.

Beckenbauer, care a murit pe 7 ianuarie 2024, la vârsta de 78 de ani, a purtat tricoul lui Bayern timp de 14 ani (584 de meciuri, 72 de goluri). Este unul dintre cei mai titraţi jucători din fotbalul german, câştigând trei Cupe ale Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976), un Campionat European (1972) şi o Cupă Mondială (1974) cu Germania de Vest. De asemenea, a antrenat echipa naţională a Republicii Federale Germania, conducând-o către titlul mondial în 1990.