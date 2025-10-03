Steaua a umilit Rapid în duelul românesc din LEN Euro Cup

Vicecampioana Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, găzduită de Sibenik. Din grupă mai fac parte echipele Dinamo Tbilisi şi Solaris Sibenik.

Deţinătoarea trofeului este Pro Recco

Scorul pe reprize a fost 2-3, 6-5, 4-0, 7-2, iar principalii marcatori Vucinic 5 goluri, pentru Steaua, respectiv Mihai 3 goluri, pentru Rapid.

Tot vineri are loc şi cealaltă partidă din prima etapă a grupei, între gazda croată Solaris şi georgienii de la Dinamo Tbilisi.

Sâmbătă au loc meciurile Dinamo Tbilisi – Steaua şi Solaris – Rapid, iar duminică cele dintre Dinamo Tbilisi – Rapid şi Solaris – Steaua. Rapid Bucureşti a revenit în cupele europene după 22 de ani.

Celelalte turnee preliminare au loc la Atena, Montpellier şi Terrasa, iar în grupele competiţiei se vor califica prima clasată la fiecare turneu, plus alte trei echipe de pe locul 2 cu cea mai bună linie de clasament.

Echipele care ratează calificarea vor putea continua parcursul european în nou-formata competiţie Conference Cup. Sunt exceptate de la această regulă formaţiile care nu au trecut de preliminariile Ligii Campionilor şi apoi au continuat în Euro Cup, adică Steaua Bucureşti, Pays d’Aix, Spandau 04 Berlina şi Vouliagmeni.

Steaua Bucureşti a început sezonul la turneul preliminar A din Liga Campionilor, însă a ratat grupele, în urma rezultatelor 12-15 cu Primorac Kotor, 6-20 cu VK Novi Belgrad şi 21-8 cu Pays D’Aix, şi a intrat în preliminariile Euro Cup.

Componenţa turneelor preliminare LEN Euro Cup:

Grupa A (la Atena): Spandau 04 Berlina, Apollon Smyrnis, ZV De Zaan, Sport Management;

B: (Montpellier): Vouliagmeni, Steaua Roşie Belgrad, Trieste, Montpellier;

C (Sibenik): Steaua Bucureşti, Dinamo Tbilisi, Solaris (CRO), Rapid Bucureşti;

D (Terrassa): Pays d’Aix, Szolnok, Terrassa, OSC Potsdam.

Câştigătoarea grupei C va evolua apoi în sezonul regulat în grupa A, în care au fost repartizate direct Jug Dubrovnik şi ASC Duisburg. În grupa B din sezonul regulat a fost repartizată direct Dinamo Bucureşti. Meciurile din grupe vor avea loc între 16 octombrie – 12 februarie.