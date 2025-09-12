Steaua, pusă la zid de rivala istorică: ”Nu înţeleg!”

Steaua București a câștigat cu 2-1, în fața celor de la ASA Târgu Mureș.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 6 din Superligă.

”Militarii” au reușit să revină în meci, după ce au fost conduși cu 0-1.

După meci, Andrei Nicolescu a analizat situația celor de la CSA Steaua.

„Bine, nu e relevant, nu ştiu de ce joacă, eu nu mă bag în astea. Nu e relevant. Sincer, stau din… 2016, 2017, când am început proiectul la Rapid, atunci s-a constituit şi CSA, vorbim de 9 ani de zile în care era atâta timp să se rezolve orice. Nu înţeleg de ce atâta timp şi nu se găseşte o soluţie.”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.