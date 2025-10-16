Steaua şi Dinamo au pierdut meciurile din prima etapă a grupelor LEN Euro Cup

Vicecampioana Steaua Bucureşti şi echipa Dinamo Bucureşti au debutat cu înfrângeri, joi, în grupele LEN Euro Cup. Steaua a pierdut cu sârbii de la VK Sabac, iar Dinamo cu echipa ungară Szolnoki.

Deţinătoarea trofeului este Pro Recco

În grupa D, vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă în deplasare de VK Sabac, scor 11-9, pe reprize 4-3, 2-2, 2-1, 3-3.

Etapa a II-a din grupa D va aduce primul meci în faţa propriilor fani pentru Steaua, în 30 octombrie, cu Spandau 04 Berlin.

Vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, însă a ratat grupele, intrând în preliminariile LEN Euro Cup, de unde a avansat în faza grupelor.

La rândul său, Dinamo Bucureşti, repartizată direct în faza grupelor, a fost învinsă, pe teren propriu, de formaţia Szolnoki, scor 16-15, pe reprize 7-4, 3-4, 4-3, 2-4, în primul meci din grupa B.

În etapa următoare, Dinamo va juca în deplasare, în 30 octombrie, cu CN Barcelona.

Meciurile din grupe se desfăşoară între 16 octombrie – 12 februarie. Deţinătoarea trofeului este Pro Recco.