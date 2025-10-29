Ștefan Baiaram, apariție de senzație după ce nu a fost în lot la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde a văzut vedeta oltenilor partida din Cupă

Ștefan Baiaram nu a fost inclus de Mirel Rădoi în lot pentru partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Atacantul a ieșit însă pe terenul de joc înainte de lovitura de start. Reporterii l-au surprins pe jucător cu zâmbetul pe buze, alături de Assad.

Ștefan Baiaram nu a fost inclus în lot pentru meciul Universității Craiova cu Sănătatea Cluj. Atacantul a urmărit partida din tribuna oficială, alături de Silviu Bogdan, șeful departamentului de scouting al clubului din Bănie, cel care chiar l-a descoperit.

În schimb, restul fotbaliștilor care nu au prins lotul de 20 au urmărit meciul din tribune, însă fix deasupra băncii de rezerve.

Mirel Rădoi a ales să își menajeze titularii de bază în meciul cu Sănătatea Cluj, întrucât calendarul oltenilor este extrem de aglomerat, iar antrenorul vrea cu orice preț să evite o nouă accidentare.

Din acest motiv, Assad și Ștefan Baiaram, doi jucători de bază ai formației de pe Ion Oblemenco, urmăresc meciul cu Sănătatea Cluj din tribune. Cei doi, îmbrăcați aproape identic, au coborât pe gazon pentru a inspecta suprafața de joc, alături de ceilalți colegi.