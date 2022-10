Ștefan Baiaram, avertisment după ce a marcat două goluri cu UTA: „Sigur nu va avea nicio şansă”

Universitatea Craiova a învins UTA cu 2-1, la Arad, în Etapa a 15-a a Superligii, ambele goluri fiind marcate de Ștefan Baiaram.

Sepsi nu va avea nicio șansă, dacă Universitatea joacă la fel, anticipează Ștefan Baiaram

Atacantul echipei din Bănie se află la primele lui reușite în actuala ediție de campionat. „Consider că toată echipa a făcut un joc bun şi am luat cele 3 puncte. Mirel Rădoi ne-a mobilizat la pauză, ne-a spus că avem un joc foarte bun şi că o să vină golul 2.

Nu sunt sută la sută, dar sper cât mai repede să revin la forma mea. Mister va decide dacă voi fi titular. Sepsi e o echipă bună, arţăgoasă şi dacă vom continua să jucăm tot aşa, sigur nu va avea nicio şansă”, a spus Baiaram, după meciul cu UTA.

La ambele goluri a primit pasa decisivă de la același jucător, Dan Nistor. „Au venit assist-urile. Am avut o perioadă grea, nu prea am jucat, nu prea am fost în echipă, dar încet îmi revin și o să fiu acel Nistor pe care îl știe toată lumea.

Important e că am câștigat, dar scorul trebuia să fie mai mare. Începem toate meciurile de la 0-1. Sperăm să nu mai facem aceste greșeli și să nu mai fim nevoiți să întoarcem scoruri”, a completat Nistor.